UEFA, forma gelirlerinde zirveyi açıkladı
UEFA, forma ve ürün satışlarından en çok gelir elde eden 20 kulübü açıkladı. Listede Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da yer alıyor. İşte sıralama...
ROMA - 27 MİLYON €
AJAX - 33 MİLYON €
BEŞİKTAŞ - 34 MİLYON €
CELTIC - 35 MİLYON €
INTER - 46 MİLYON €
MILAN - 59 MİLYON €
FENERBAHÇE - 69 MİLYON €
BORUSSIA DORTMUND - 72 MİLYON €
JUVENTUS - 74 MİLYON €
MANCHESTER CITY - 76 MİLYON €
PSG - 81 MİLYON €
GALATASARAY - 85 MİLYON €
CHELSEA - 95 MİLYON €
TOTTENHAM - 96 MİLYON €
ARSENAL - 120 MİLYON €
MANCHESTER UNITED - 146 MİLYON €
LIVERPOOL - 146 MİLYON €
BARCELONA - 171 MİLYON €
BAYERN MÜNİH - 171 MİLYON €
REAL MADRID - 196 MİLYON €