UEFA, forma gelirlerinde zirveyi açıkladı

UEFA, forma ve ürün satışlarından en çok gelir elde eden 20 kulübü duyurdu...

UEFA, forma ve ürün satışlarından en çok gelir elde eden 20 kulübü açıkladı. Listede Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da yer alıyor. İşte sıralama...

ROMA - 27 MİLYON €

AJAX - 33 MİLYON €

BEŞİKTAŞ - 34 MİLYON €

CELTIC - 35 MİLYON €

INTER - 46 MİLYON €

MILAN - 59 MİLYON €

FENERBAHÇE - 69 MİLYON €

BORUSSIA DORTMUND - 72 MİLYON €

JUVENTUS - 74 MİLYON €

MANCHESTER CITY - 76 MİLYON €

PSG - 81 MİLYON €

GALATASARAY - 85 MİLYON €

CHELSEA - 95 MİLYON €

TOTTENHAM - 96 MİLYON €

ARSENAL - 120 MİLYON €

MANCHESTER UNITED - 146 MİLYON €

LIVERPOOL - 146 MİLYON €

BARCELONA - 171 MİLYON €

BAYERN MÜNİH - 171 MİLYON €

REAL MADRID - 196 MİLYON €