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Beklenen derbi geldi. Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, çok kritik bir maça çıkacak. Zorlu maç öncesinde iki takımın arasında oynanan birçok karşılaşma tarihe damgasını vurdu. Sürpriz sonuçlar, kavgaların ve kartların bol olduğu, yıldızların sahne aldığı ve atılan birçok güzel gollerin olduğu unutulmaz maçlar yaşandı.

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Fenerbahçe - Galatasaray: 6-0



6 Kasım 2002 | Galatasaray tarihinin belki de en kara günü! Uzun yıllar hatırlanacak bu karşılaşmanın Fenerbahçeliler açısından unutulmaz olmasının nedeni ise farklı skoru... Sarı-lacivertliler, Galatasaray ağlarına tam 6 gol atmış, maç sonunda spiker "Fenerbahçe'den, Galatasaray ağlarına yarım düzine gol" sözlerini kullanmıştı.