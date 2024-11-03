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14 Nisan 1985 Trabzonspor-Fenerbahçe : 1-1 O sezon şampiyonluğa oynayan Fenerbahçe rakibi ile 28’inci haftada deplasmanda karşılaştı. Maçtan sonra büyük olaylar yaşandı. Fenerbahçe takımını taşıyan otobüs kurşunlandı. Saha içerisine yabancı madde ve taş atıldı, Abdülkerim Durmaz, Selçuk Yula ve Önder Çakar yaralandı. Statta saatlerce mahsur kalan Fenerbahçe kafilesi, otele uğramadan havaalanına polis ekipleri tarafından götürüldü ve uçuş saatine kadar güvenlik çemberinde tutuldu.

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8 Şubat 1987 Trabzonspor-Fenerbahçe : 1-1 Avni Aker Stadı’nda oynanan maçta Trabzonspor, İskender Gönen’in 21’inci dakikada attığı golle öne geçerken Fenerbahçe, 37’inci dakikada Önder Çakar’ın golüyle beraberliği sağladı Olaylar da o andan sonra başladı. Tribünden sahaya taş, soğan, çakmak ve başka yabancı cisimler atıldı. Maçın hakemi Kazım Ünlüsoy, müsabakayı 2 defa durdurdu. Maç güçlükle tamamlanırken kafile maç sonu sttatta bekletildi.