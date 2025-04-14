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Otantik mimarisi, dik yamaçları ve muhteşem orman örtüsünün bir arada bulunduğu Uzungöl'de, kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı.

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1250 metre rakımdaki Uzungöl, çevresindeki orman örtüsüyle bembeyaz bir görünüme kavuşarak ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.