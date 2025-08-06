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Van Gölü Havzası'nın misafirleri: Flamingolar

Flamingolar, Van Gölü Havzası'nda güneşin kızıllığı ile bütünleşti.

Ensonhaber (Aslı Didari)
Van Gölü Havzası'nın misafirleri: Flamingolar 1/19

Van Gölü Havzası'nda konaklayan flamingolar gün batımıyla güzel görüntüler oluşturdu.

Van Gölü Havzası'nın misafirleri: Flamingolar 2/19

Van Gölü Havzası'ndaki sulak alanlarda konaklayan flamingolar gün batımıyla güzel görüntülerin oluşmasını sağladı.

Van Gölü Havzası'nın misafirleri: Flamingolar 3/19

Havaların ısınmasıyla konaklamak için Van Gölü Havzası'na gelen binlerce flamingo, iri gövdeleri, zarif boyunları ve uzun bacaklarıyla ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Van Gölü Havzası'nın misafirleri: Flamingolar 4/19

Van Gölü'nün Erciş ilçesindeki sulak alanlarda yoğunluk oluşturan flamingolar, doğaseverlerin yanı sıra fotoğraf tutkunları tarafından da ilgiyle izleniyor.

Van Gölü Havzası'nın misafirleri: Flamingolar 5/19

Flamingoların beslenme, dinlenme ve gün batımında Van Gölü üzerindeki toplu uçuşları güzel görüntüler oluşturuyor.

Van Gölü Havzası'nın misafirleri: Flamingolar 6/19

Doğa fotoğrafçısı Yasin Çiftçier, havzadaki kıyıların göç yolculuğundaki flamingoları ağırladığını söyledi.

Van Gölü Havzası'nın misafirleri: Flamingolar 7/19

Flamingoları fotoğraflamak için bölgeye geldiğini belirten Çiftçier, "Flamingoların beyaz ve kırmızı renkleri, Van Gölü'nün mavi rengi ve gün batımının kızıl rengi ile birleşince doğa fotoğrafçıları için güzel fotoğraflar ortaya çıkarıyor. Biz fotoğrafçılar doğada her zaman ışığı kovalarız. Burada da güzel bir ışıkta flamingoları çekiyoruz." dedi.

Van Gölü Havzası'nın misafirleri: Flamingolar 8/19

Fotoğraf tutkunu ve Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Onur Küçük ise "Flamingoların uçuşu, konaklamasını ölümsüzleştirmek için geldik. Onları fotoğraflayarak kayıt altına alıyoruz. Güneşin kızıllığıyla bütünleştirdik. Güzel fotoğraflar ortaya çıktı." diye konuştu.

Van Gölü Havzası'nın misafirleri: Flamingolar 9/19
Van Gölü Havzası'nın misafirleri: Flamingolar 10/19
Van Gölü Havzası'nın misafirleri: Flamingolar 11/19
Van Gölü Havzası'nın misafirleri: Flamingolar 12/19
Van Gölü Havzası'nın misafirleri: Flamingolar 13/19
Van Gölü Havzası'nın misafirleri: Flamingolar 14/19
Van Gölü Havzası'nın misafirleri: Flamingolar 15/19
Van Gölü Havzası'nın misafirleri: Flamingolar 16/19
Van Gölü Havzası'nın misafirleri: Flamingolar 17/19
Van Gölü Havzası'nın misafirleri: Flamingolar 18/19
Van Gölü Havzası'nın misafirleri: Flamingolar 19/19