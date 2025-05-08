Bursa’nın Karacabey ilçesinde, yıllardır balıkçı Adem Yılmaz ile dostluk kuran Yaren leylek, bu kez annelik rolünü üstlenerek büyük bir ilgi topluyor.
Yaren leylek, yaklaşık bir hafta önce yumurtadan çıkan 4 yavrusuna sevgiyle bakıyor.
Bursa’nın Karacabey ilçesinde, yıllardır balıkçı Adem Yılmaz ile dostluk kuran Yaren leylek, bu kez annelik rolünü üstlenerek büyük bir ilgi topluyor.
Yaren leylek, yaklaşık bir hafta önce yumurtadan çıkan 4 yavrusuna sevgiyle bakıyor.
Leyleklerin yuva kurma dönemi, bölgedeki doğa severlerin de gözdesi haline gelirken, Yaren’in bu yılki yavruları da büyük ilgi görüyor.
Balıkçı Adem Yılmaz, Yaren’in yuvasına düzenli olarak bakmakta ve onunla olan dostluğundan duyduğu mutluluğu her fırsatta dile getiriyor.
Karacabey’deki bu sevgi dolu hikaye, hem bölge halkını hem de ziyaretçileri etkilemeye devam ediyor.
Yaren leylek ve yavrularının büyüyüşünü izleyen herkes, doğanın güzelliklerine dair derin bir bağ kuruyor.