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Yenidoğan ceylan yavruları Ankara'ya bahar getirdi

Altınköy Açık Hava Müzesi’nde dünyaya gelen üç sevimli ceylan yavrusu, oluşturulan doğal yaşam alanlarında veteriner gözetiminde büyüyor. Ziyaretçilerin yoğun ilgisini gören yavrular, müzenin en yeni neşesi oldu.

Ensonhaber AA (Gülnihal Kaya)
Yenidoğan ceylan yavruları Ankara'ya bahar getirdi 1/22

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yer alan ve geleneksel köy yaşamını birebir yansıtan Altınköy Açık Hava Müzesi, bu kez dünyaya gelen üç yeni ceylan yavrusuyla gündeme geldi.

Yenidoğan ceylan yavruları Ankara'ya bahar getirdi 2/22

Müzede halihazırda tavus kuşlarından kekliklere kadar yaklaşık 200 hayvan yaşıyor. Son olarak doğan üç dişi ceylan yavrusu, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Yenidoğan ceylan yavruları Ankara'ya bahar getirdi 3/22

Altınköy’deki doğal yaşam alanlarında veteriner hekimlerin 7/24 gözetiminde büyüyen minik ceylanlar, 1,5 ay sonra kendi başlarına dolaşabilecek hale gelecek.

Yenidoğan ceylan yavruları Ankara'ya bahar getirdi 4/22

Müze yetkilileri, ceylanların ve annelerinin stres yaşamaması adına çevre düzenlemesini dikkatle planladı.

Yenidoğan ceylan yavruları Ankara'ya bahar getirdi 5/22

Yaşam alanlarının etrafı tellerle çevrilerek ziyaretçilerin teması sınırlandırıldı.

Yenidoğan ceylan yavruları Ankara'ya bahar getirdi 6/22

Müze Müdürü Dilek Kara Yılmaz, yavruların sağlıklı doğduğunu ve gelişimlerinin yakından takip edildiğini belirtti. 

Yenidoğan ceylan yavruları Ankara'ya bahar getirdi 7/22

Yılmaz, “Ceylanlarımızdan birine ‘Zıpır’ ismini verdik. 

Yenidoğan ceylan yavruları Ankara'ya bahar getirdi 8/22

Diğer ikisi için henüz bir isim belirlemedik, ziyaretçilerimizin hikâyelerine kulak vermeyi sürdürüyoruz” dedi.

Yenidoğan ceylan yavruları Ankara'ya bahar getirdi 9/22

Ceylanların müzeye getirdiği neşe, özellikle çocuklu ailelerin ilgisini çekiyor.

Yenidoğan ceylan yavruları Ankara'ya bahar getirdi 10/22

Altınköy Açık Hava Müzesi şehir merkezine yakınlığı sayesinde doğayla iç içe deneyim yaşamak isteyenler için keyifli bir alternatif sunuyor.

Yenidoğan ceylan yavruları Ankara'ya bahar getirdi 11/22
Yenidoğan ceylan yavruları Ankara'ya bahar getirdi 12/22
Yenidoğan ceylan yavruları Ankara'ya bahar getirdi 13/22
Yenidoğan ceylan yavruları Ankara'ya bahar getirdi 14/22
Yenidoğan ceylan yavruları Ankara'ya bahar getirdi 15/22
Yenidoğan ceylan yavruları Ankara'ya bahar getirdi 16/22
Yenidoğan ceylan yavruları Ankara'ya bahar getirdi 17/22
Yenidoğan ceylan yavruları Ankara'ya bahar getirdi 18/22
Yenidoğan ceylan yavruları Ankara'ya bahar getirdi 19/22
Yenidoğan ceylan yavruları Ankara'ya bahar getirdi 20/22
Yenidoğan ceylan yavruları Ankara'ya bahar getirdi 21/22
Yenidoğan ceylan yavruları Ankara'ya bahar getirdi 22/22