Yenidoğan ceylan yavruları Ankara'ya bahar getirdi
Altınköy Açık Hava Müzesi’nde dünyaya gelen üç sevimli ceylan yavrusu, oluşturulan doğal yaşam alanlarında veteriner gözetiminde büyüyor. Ziyaretçilerin yoğun ilgisini gören yavrular, müzenin en yeni neşesi oldu.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde yer alan ve geleneksel köy yaşamını birebir yansıtan Altınköy Açık Hava Müzesi, bu kez dünyaya gelen üç yeni ceylan yavrusuyla gündeme geldi.
Müzede halihazırda tavus kuşlarından kekliklere kadar yaklaşık 200 hayvan yaşıyor. Son olarak doğan üç dişi ceylan yavrusu, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
Altınköy’deki doğal yaşam alanlarında veteriner hekimlerin 7/24 gözetiminde büyüyen minik ceylanlar, 1,5 ay sonra kendi başlarına dolaşabilecek hale gelecek.
Müze yetkilileri, ceylanların ve annelerinin stres yaşamaması adına çevre düzenlemesini dikkatle planladı.
Yaşam alanlarının etrafı tellerle çevrilerek ziyaretçilerin teması sınırlandırıldı.
Müze Müdürü Dilek Kara Yılmaz, yavruların sağlıklı doğduğunu ve gelişimlerinin yakından takip edildiğini belirtti.
Yılmaz, “Ceylanlarımızdan birine ‘Zıpır’ ismini verdik.
Diğer ikisi için henüz bir isim belirlemedik, ziyaretçilerimizin hikâyelerine kulak vermeyi sürdürüyoruz” dedi.
Ceylanların müzeye getirdiği neşe, özellikle çocuklu ailelerin ilgisini çekiyor.
Altınköy Açık Hava Müzesi şehir merkezine yakınlığı sayesinde doğayla iç içe deneyim yaşamak isteyenler için keyifli bir alternatif sunuyor.