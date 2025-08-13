Abone ol: Google News
Yurt genelinde meteor yağmurundan büyüleyici kareler

Türkiye genelinde gece saatlerinde gökyüzünde gerçekleşen meteor yağmuru, uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.

Ensonhaber (Fatih Yıldırım)
Türkiye’nin dört bir yanından gökyüzü tutkunları, gökyüzünü süsleyen Perseid meteor yağmurunu izlemek için buluştu.

İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'te "Perseid meteor yağmuru" gözlemlendi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Erciyes AŞ, Kayseri Bilim Merkezi ve TÜBİTAK işbirliğiyle Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da gerçekleştirilen etkinlikte, gökyüzü tutkunları Erciyes'te bir araya geldi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Salın Yaylası'nda Perseid meteor yağmuru gözlemlendi. 

Konya'nın Cihanbeyli ilçesi Kuşça Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Kuşça Peribacaları'nda gece saatlerinde gökyüzünde gerçekleşen meteor yağmuru, uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekakpınar köyündeki dolmen alanında, gece saatlerinde gökyüzünde gerçekleşen meteor yağmuru, uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden birini barındıran Erzurum'daki 3 bin 271 metre rakımlı Palandöken Dağı'nda 'Perseid meteor yağmuru' gece saatlerinde uzun pozlama ve farklı ışıklandırma teknikleriyle görüntülendi.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekakpınar köyündeki dolmen alanında, gece saatlerinde gökyüzünde gerçekleşen meteor yağmuru uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.

Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki Dipsiz Göl alanında, gece saatlerinde gökyüzünde gerçekleşen meteor yağmuru uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.

Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi tarafından "Gökyüzü gözlem şenliği" düzenlendi. İbrahimli Mahallesi Agro Park'ta düzenlenen şenlikte vatandaşlar, bir araya geldi. 

Başkent'te gökyüzü tutkunları, yılın en etkileyici doğa olaylarından biri olarak gösterilen "Perseid meteor yağmuru"nu Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi'nde gözlemledi. Üniversitenin İncek'teki rasathanesinde düzenlenen Perseid meteor yağmuru etkinliği, gökyüzü meraklılarını bir araya getirdi.

