Türkiye, oldukça sıcak bir yaz ayı geçirdi.
Sonbaharın başlangıcı da bir hayli sıcak geçerken, kasım ayı ise herkese sürpriz yaptı.
Türkiye, oldukça sıcak bir yaz ayı geçirdi.
Sonbaharın başlangıcı da bir hayli sıcak geçerken, kasım ayı ise herkese sürpriz yaptı.
Yurt genelinde birkaç gündür etkili olan kar yağışı, Türkiye'nin yarısını beyaz örtüyle kapladı.
Birçok bölgede kar nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi, vatandaşlar yollarda mahsur kaldı.
Ancak buna rağmen seyrine doyulmaz manzaralar da ortaya çıktı.
İşte Türkiye'den kar manzaraları...