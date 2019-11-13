Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor veya bilinen adıyla Galler Prensi Charles, Hindistan'da.

SİKH TAPINAĞINI ZİYARET ETTİ

Charles, Hindistan'da başkent Yeni Delhi'de Sikh tapınağı olan Gurudwara Bangla Sahib'e de gitti.

'PRENS CHARLES MÜSLÜMAN' İDDİASI

'Prens Charles Müslüman oldu' haberleri, sık sık Türk basınında çıkıyor. Geçmiş yıllarda ise; Nakşibendi Tarikatı Şeyhi Nazım Kıbrisi Prens Charles'ın Müslüman olduğunu söylemiş, o anlar Star TV'de yayınlanmıştı.

Şeyh Nazım Kıbrısi: Prens Charles Müslüman oldu ARŞİV