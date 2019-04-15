Game of Thrones final sezonu ilk bölüm spoiler'ları

Game of Thrones final sezonunun ilk bölümü yayınlandı.

Dünyada ses getiren yabancı dizi, Türkiye'de de ilgiyle takip edildi. Sabah 04.00'te başlayan dizi, güne rekorlarla girdi.

Twitter'da #GameofThrones etiketiyle 2 milyona yakın etkileşim alan ve TT olan diziden spoiler ise şu şekilde yer aldı:

- Jon Snow ile Khaleesi Daenerys Targaryen, beraberindekilerle birlikte Kışyarı'ya varıyor.

- Kardeşlerini gören Snow'a eski dostu Sam, gerçek kimliğini açıklıyor.

- Kraliçe Cersei Lannister, kendisine ihanet eden kardeşlerini öldürtmek için bir adamını görevlendiriyor.

- Muhteşem karşılaşma kral katili Jaime Lannister ile sakat bıraktığı Bran Stark arasında gerçekleşiyor.