Game of Thrones'un Jon Snow'u: Bu oyunculuk değil

The Hollywood Reporter'a konuşan Kit Harington, ejderhaya bindiği sahneleri çekerken kullandıkları teçhizatı eleştirdi:

"Daenerys rolündeki Emilia Clarke, sezonlardır bundan şikayet ediyordu. Ben de 'Evet, evet, evet. Her neyse. Kuzey İrlanda'da bataklıktan geçmiyorsun. Hoş ve sıcak bir odadaki oyuncak...' diyordum. Ama kesinlikle haklıydı. Korkunçtu. Bu hiç de oyunculuk değil. Oyunculuk değildi, asla da olmadı ve imza attığım şey bu değildi. Bir erkek olarak çok rahatsız edici."

"FİNALDEKİ BÜYÜK SAVAŞ'TAN NEFRET ETTİM"

Bu yıl Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne aday gösterilen Harington, final sezonunun büyük savaş bölümünü çekmekten 'nefret ettiğini' de belirtti. Fakat şimdi farklı bir açıdan baktığını ekledi.

"HEPİMİZ BÜYÜK BİR KORO GİBİYDİK"

Harington, "Göründüğü kadar zordu, Thrones'dan bahsediyoruz adamım. Bu, Thrones'du! Thrones'un olması gereken her şey mevcuttu. Tam teşekküllü bir set kuruldu, sahip oldukları her şeyi içine saçmışlardı, hepimiz büyük bir koro gibiydik - Bunu sevmiştim" diye ekledi.

ROB STARK: ERKEN ÖLDÜĞÜM İÇİN MEMNUNUM

Game of Thrones'da Harington'la birlikte rol alan Richard Madden (Rob Stark) karakterinin dizinin ilk zamanlarında öldürüldüğü için neden 'müteşekkir' olduğunu yakın zamanda açıklamıştı.

Yeni bir röportajda yazar George R. R. Martin, dizinin son iki kitabını tamamlamasına engel olduğunu kabul etti.

Bu yıl Emmy Ödülleri 22 Eylül Pazar günü gerçekleşecek.