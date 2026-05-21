Game of Thrones'un Khaleesi'si Emilia Clarke'dan radikal karar

Game of Thrones serisinde Khaleesi karakteriyle dünyanın hafızasına kazınan Emilia Clarke, bu kez farklı bir konuyla gündemde.

Emilia Clarke, yaşadığı sağlık sorunları ve kişisel kayıpların ardından anne olma hayali için yumurtalarını dondurduğunu açıkladı.

39 yaşındaki oyuncu, yeni dizisi Ponies için verdiği röportajda son yıllarda hayatının oldukça zor geçtiğini anlattı.

The Times’a konuşan Clarke, 35 yaşındayken yumurtalarını dondurduğunu belirterek, “Bu yaşlardaki birçok kadın da aynı şeyi yapıyor. Ben de bir gün anne olabilme ihtimalim için bu kararı aldım” dedi.

Ünlü oyuncu, kariyerinin en yoğun döneminde iki ciddi beyin kanaması geçirdiğini ve uzun süre ölüm korkusuyla yaşadığını da anlattı.

Clarke, o dönem yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti:

“Sektöre başladığımda ne kadar genç ve saf olduğumu anlatamam. Sonra hayatımı tehdit eden bir beyin hasarı yaşadım ve çok kötü durumdaydım. Sürekli öleceğimi düşünüyordum.”

Clarke, yaşadığı zor yıllar boyunca kendisini dünyadan uzaklaştırdığını ve uzun süre içine kapandığını da dile getirdi.