GameStop, 56 milyar dolarlık rekor teklifle eBay'i satın almak istiyor

GameStop, hisse başına 125 dolar değer biçtiği bir teklifle e-ticaret platformu eBay'i satın almak istiyor. Toplam teklif miktarı ise 56 milyar doları buluyor.

Anlaşma gerçekleştiği takdirde her iki şirketin de yönetimine, sadece performansa dayalı ücret alacağını açıklayan GameStop CEO'su Ryan Cohen geçecek.

2 MİLYAR DOLARLIK TASARRUF HEDEFİ VAR

Ryan Cohen, birleşmenin ardından bir yıl içinde özellikle eBay'in satış ve pazarlama operasyonlarından 2 milyar dolarlık tasarruf sağlamayı hedefliyor.

Teklifin finansmanı için TD Securities'ten 20 milyar dolarlık borç taahhüdü alan GameStop'un, halihazırda eBay'de yüzde 5'lik payı bulunuyor.

UZMANLARA GÖRE ANLAŞMA RİSK TAŞIYOR

Perakende sektörü analistleri, GameStop'un taşıyacağı borç yükü sebebiyle bu satın alma teklifinin eBay açısından oldukça riskli olduğunu değerlendiriyor.

Analistlere göre bu hamle, dev bir yapıyla anılarak kendi piyasa değerini artırmak isteyen GameStop için çok daha mantıklı bir adım olarak görülüyor.

REDDEDİLİRSE VEKALET SAVAŞI BAŞLAYACAK

Amazon gibi devlerle rekabet eden eBay, pazar baskılarına rağmen yılın ilk çeyreğinde kârını 512 milyon dolara çıkararak işlem hacmini artırmayı başardı.

GameStop cephesinden Ryan Cohen ise masadaki bu rekor teklifin reddedilmesi durumunda, doğrudan eBay hissedarlarına giderek bir vekalet savaşı başlatacağını vurguladı.