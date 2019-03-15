Gamze Özçelik terör saldırısını kınadı

Bu sabah Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı düzenlendi. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ilk belirlemelere göre 49 kişinin hayatını kaybettiğini, 48 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

"BU NURU SÖNDÜREBİLECEĞİNİZİ Mİ SANDINIZ"

İslam dünyasını yasa boğan bu terör saldırısının ardından Gamze Özçelik'ten saldırıya kınama geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gamze Özçelik, "Yer, gök İslam iken, dağ, taş, alem gece gündüz Allah’ı zikreder, yaradılmış her şeyin sahibi ‘O’ iken, siz bu nuru söndürebileceğinizi mi sandınız? Şüphesiz; “La Galibe İllAllah” Allah’tan başka galip yoktur... " ifadeleri kullandı.



