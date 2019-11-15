Gamze Topuz'dan evlilik açıklaması

Uzun süredir birlikte olduğu futbol yorumcu Tümer Metin ile birlikte olan Gamze Topuz, Nişantaşı'nda görüntülendi.

"SIKINTILAR VAR"

Şu an yeni bir proje içinde olmadığını söyleyen Topuz, "Her sektör gibi dizi ve sinema sektörü de bazı sıkıntılar yaşıyor, o yüzden de biz de düzelmesi ve eski hareketli günlerine dönmesini bekliyoruz." dedi.

"EVLENMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

Tümer Metin ile birlikteliği hakkında da konuşan oyuncu, "Güzel bir birlikteliğimiz var ama evlenmeyi hiç düşünmedik, düşünmüyoruz da. Biz ikimiz de daha önce evlilik yapmış insanlarız, çocuklarımız da var, bu yüzden evlenmeyi düşünmedik." açıklamasını yaptı.