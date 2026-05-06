Garfield'ın cinsi ortaya çıktı: İşte gerçek hali

Lazanyaya düşkünlüğü, tembelliği ve kendine has mizahıyla yıllardır dünyanın en ünlü çizgi karakterlerinden biri olan Garfield, bu kez gerçek hayattaki kedi türüyle gündeme geldi.

Turuncu tüyleri ve yuvarlak yüz hatlarıyla dikkat çeken Garfield’ın hangi cins olduğu uzun süredir merak edildi.

Karakterin gerçek hayatta hangi kedi türünden ilham aldığı da ortaya çıktı.

İşte, gerçek Garfield...

GARFIELD'IN CİNSİ

Çizgi karakterin yaratıcısı Jim Davis tarafından doğrudan bir cins açıklaması yapılmasa da, uzmanlar Garfield’ın fiziksel özelliklerinin en çok Exotic Shorthair türüne benzediğini belirtiyor.

Garfield’ın geniş ve yuvarlak yüzü, kısa burnu, tombul vücut yapısı ve sakin mizacı bu kedi türünün karakteristik özellikleri arasında yer alıyor.

Exotic Shorthair kedileri, genellikle "kısa tüylü İran kedisi" olarak tanımlanıyor.

Sessiz, uykucu ve ev yaşamına düşkün yapılarıyla bilinen bu kediler, Garfield’ın tembel ve yemek düşkünü kişiliğiyle de büyük benzerlik taşıyor.