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Gaspçılarla film sahnelerini aratmayan mücadele

Kosta Rika'da bir kadına saldıran gaspçılar, bankada çalışan güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi |
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Gaspçılarla film sahnelerini aratmayan mücadele

Nefes kesen anlar, Kosta Rika'da kayda geçti.

Üç gaspçı, bankaya para yatırmaya giden kadını takibe aldı.

Para dolu çantasıyla yürüyen kadın, bankaya girmeden hemen önce silahlı gaspçılardan birinin saldırısına uğradı.

NEFES KESEN ANLAR

Durumu farkeden bankanın güvenlik görevlisi, gaspçıyı etkisiz hale getirmeye çalıştı.

GASPÇILARA KARŞI TEK BAŞINA MÜCADELE VERDİ

Bu kez para dolu çantayı kurtarmaya çalışan kadının yakını, gaspçıların saldırısına uğradı.

Silahına sarılan güvenlik görevlisi, üç gaspçıyı tek başına etkisiz hale getirdi. O anlar, bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaspçılarla film sahnelerini aratmayan mücadele VİDEO

Gaspçılarla film sahnelerini aratmayan mücadele

Gaspçılarla film sahnelerini aratmayan mücadele

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