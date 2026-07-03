Gayrimenkul satışları geriledi, tapu harcı geliri 109 milyar TL'ye yaklaştı

Türkiye genelinde yılın ilk altı ayında konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmazları kapsayan toplam gayrimenkul satış sayısı, 1 milyon 268 bin 950 olarak kaydedildi.

Geçen yılın aynı döneminde 1 milyon 414 bin 382 olan satış adedi, yıllık bazda yaklaşık yüzde 10,3 geriledi. Buna karşın tapu harcı gelirlerinde dikkat çekici bir artış yaşandı.

TAPU HARCI GELİRLERİ YÜZDE 75 ARTTI

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, 2025 yılının ilk yarısında 62,4 milyar TL olan tapu harcı gelirinin bu yılın aynı döneminde yaklaşık 109 milyar TL'ye yükseldiğini belirtti.

Satış adetlerindeki düşüşe rağmen harç gelirlerinin yaklaşık yüzde 75 arttığını ifade eden Özelmacıklı, işlem başına beyan edilen taşınmaz değerlerinin önemli ölçüde yükseldiğini söyledi. Bu artışta son dönemde emlak vergisi değerlerindeki yükselişin de etkili olduğunu dile getirdi.

YAPI RUHSATLARINDA GÜÇLÜ ARTIŞ

Konut arzına ilişkin verileri de değerlendiren Özelmacıklı, yılın ilk çeyreğinde yapı ruhsatı verilen daire sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artarak 232 bin 252'ye ulaştığını hatırlattı.

Ruhsatlardaki artışın, orta ve uzun vadede konut üretim iştahının sürdüğünü gösterdiğini belirten Özelmacıklı, bu üretimin erişilebilir fiyatlarla piyasaya yansımasının önem taşıdığını vurguladı.

İSTANBUL'DA KİRA ARTIŞI SÜRÜYOR

İstanbul'da kiralık konut piyasasında yükselişin devam ettiğini belirten Özelmacıklı, son bir yılda kira fiyatlarının ortalama yüzde 40'a yaklaştığını söyledi. Mayıs ayı itibarıyla metrekare kira fiyatının yaklaşık 420 TL, ortalama kira bedelinin ise 45 bin TL seviyesine ulaştığını ifade eden Özelmacıklı, yeni yapılarda kiraların 55 bin TL'ye kadar çıkarken, 16 yıl ve üzeri binalarda 30 bin TL seviyesinde olduğunu kaydetti.

Kentsel dönüşüm çalışmaları, yüksek konut kredisi faizleri ve kiralık konut arzındaki yetersizliğin kira piyasasındaki baskıyı artırdığına dikkat çekti.

TASARRUF FİNANSMANINA İLGİ ARTIYOR

Yüksek faiz oranları ve krediye erişimde yaşanan zorlukların vatandaşları alternatif finansman modellerine yönlendirdiğini belirten Özelmacıklı, tasarruf finansman sistemine olan ilginin arttığını söyledi.

Sektörde müşteri sayısının 1,3 milyonu aştığını, yılın ilk üç ayında sözleşme büyüklüğünün ise 354 milyar TL'ye ulaştığını aktaran Özelmacıklı, yılın ikinci yarısında bu yöntemle gerçekleştirilen konut satışlarının daha da artmasını beklediklerini ifade etti.