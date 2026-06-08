Gazeteci denilen Sema Bingöl ve ailesinin kriminal portresi: Karışmadıkları suç yok

Ankara’da Gezi Parkı ve Ethem Sarısülük anma etkinliklerinde gözaltına alınıp adli kontrolle bırakılan Mezopotamya Ajansı muhabiri Sema Bingöl hakkında ilginç bilgiler ortaya çıktı.

Kimi medya organlarında; Sema Bingöl'ün gözaltına alınmasını, gazetecilik faaliyetini engelleme girişimi gibi göstermeye çalışan yayınlar yapıldı.

Ancak Sema Bingöl'ün kendi geçmişi ve aile üyeleriyle ilgili tespit edilenler, birçok farklı kriminal ağla bağlantılı bir profil ortaya koyuyor.

ÖRGÜT MEDYASINDA ÇALIŞIYOR

Sema Bingöl'ün, SGK kaydı bulunan şekilde en son olarak 2024 yılında, ODTÜ Teknokent'te bulunan ve yüksek miktarlarda devlet teşviki aldığı belirtilen MAİA Sağlık Danışmanlık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nde çalıştığı tespit edildi. Kayıtlara göre; Bingöl bu şirkette, "Diğer Çay Kahve ve Kakao Hazırlayıcısı" uünvanıyla çalıştı.

Bu şirketten daha sonra ayrılan Sema Bingöl, günümüzde SSK kaydı bulunmaksızın Mezopotamya Haber Ajansı'na muhabirlik ve kameramanlık yapıyor.

ADLİ KAYDI VAR

Sema Bingöl, 2018'den bu yana terör örgütleri ve marjinal örgütler tarafından düzenlenen birçok eylem ve yürüyüşe katıldı.

Katıldığı eylemlerle ilgili olarak kendisi hakkında "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından adli işlem gördüğü tespit edildi.

KARDEŞLERİ DE KRİMİNAL

Sema Bingöl'ün aile üyeleri arasında da PKK militanlığı, uyuşturucu ticareti, hırsızlık hatta DEAŞ'a kadar uzanan bağları bulunuyor.

KARDEŞİ UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN TUTUKLU

Kardeşlerinden Yusuf Bingöl, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan 2024'te tutuklandı ve halen cezaevinde bulunuyor.

AVRUPA'DA PKK MİLİTANI

Bir diğer kardeşi Eyüp Bingöl'ün ise 2025'te Fransa'nın Marsilya kentinde düzenlenen ve PKK/KCK güdümünde faaliyet gösteren "Nuceciwan133" adlı sitede yayınlanan "Engin Sincer Gençlik Festivali" isimli sözde festivalde örgüt saflarında yer aldığı görüntüler tespit edildi.

HIRSIZLIKTAN ADLİ İŞLEM

Sema Bingöl'ün bir başka kardeşi Sabahattin Bingöl hakkında ise 2023 yılında "Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf" suçlamasıyla (hırsızlık/alıkoyma) adli işlem yapıldı.

KIZ KARDEŞİ DE HER EYLEMDE VAR

Kız kardeşi Dilan Bingöl de 2024'ten bu yana illegal örgütler tarafından düzenlenen eylemlere katılıyor.

DEAŞ İÇİNDEKİ PKK KÖSTEBEĞİ Mİ?

Aileyle ilgili en dikkat çekici bilgi ise bir diğer kardeşleri olan Adar Bingöl ile ilgili.

Adar Bingöl'ün 2026 yılında DEAŞ Terör Örgütü ile irtibatı olduğu iddia edilen, Ebu Hanzala adını kullanan Halis Bayancuk öncülüğündeki grubunun düzenlediği sohbetlere düzenli olarak katıldığı ve örgüt yanlılarıyla yoğun irtibat halinde olduğu belirlendi.

Kardeşlerinin tamamı PKK ve sol örgütlerla bağlantılı olan Adar Bingöl'ün bu radikal dinci grupların içine sızmış bir etki elemanı olabileceği, terör örgütleri arasındaki karanlık ilişki ağının bir parçası olarak DEAŞ içerisine yerleştirilmiş olabileceği değerlendiriliyor.

2026'DA 15 EYLEM

Sema Bingöl'ün yalnızca 2026'nın ilk 6 ayında katıldığı ve bunu sigortasız/kaçak muhabirlik kılıfını kullanarak gerçekleştirdiği provokatif eylemlerin listesi şöyle:

2 Ocak 2026: KHK ile kapatılan PKK'nın yayın organı Özgür Gündem’in eski yayın yönetmeni, Yeni Yaşam yazarı Hüseyin Aykol'un ölümü üzerine düzenlenen anma etkinliği.

13 Ocak 2026: Dışişleri Bakanlığı önünde Demokratik Kurumlar Platformu'nun -sözde- Rojava'ya yapılan operasyonları protesto ettiği yürüyüş.

22 Ocak 2026: Özgürlük İçin Hukukçular Derneği'nin (ÖHD) Suriye'deki gelişmeler üzerine düzenlediği basın açıklaması.

23 Ocak 2026: Çankaya Belediyesi önünde "Rojava Halkı Yalnız Değildir" sloganıyla düzenlenen provokatif yürüyüş.

7 Şubat 2026: ÖHD Ankara Şubesi Genel Kurul Toplantısı.

19 Şubat 2026: ÖHD'nin "Kürtçe Eğitim Dili ve Resmi Dil Olsun" sloganlı basın açıklaması.

25 Şubat 2026: HDK Gençlik Meclisi, DEVGÜÇ ve Yeni Demokrat Gençlik (YDG) gibi marjinal sol yapıların organize ettiği basın açıklaması.

8 Mart 2026: Örgüte müzahir grupların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü eylemleri.

12 Mart 2026: Örgüte müzahir grupların Nevruz bahanesiyle düzenlenen etkinlik.

1 Mayıs 2026: Örgüte müzahir grupların 1 Mayıs gösterileri.

7 Mayıs 2026: DEM Parti organizasyonunda "Tüm Mahpuslar Serbest Bırakılsın" başlıklı basın açıklaması.

13 Mayıs 2026: Anatolia Kültür Sanat Derneği'nin "Geleneksel Kürtçe Ağıt ve Destan" kılıflı ideolojik etkinliği.

15 Mayıs 2026: ANKA Derneği'nin "Kürtçeye Statü" konulu basın açıklaması.

1 Haziran 2026: "Gezi'yi Unutma" konulu anma eylemi.