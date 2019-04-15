1 Gazetecilik öğrencisi 12 metreden aşağı yuvarlandı Üniversite öğrencisi, fotoğraf çekmek için çıktığı saat kulesinden düşerek hayatını kaybetti.

2 Prompter nedir Prompter, kamere önüne yazıların büyük harflerle yazılarak, haber sunan ya da konuşmayı yapan kişinin daha rahat okumasını sağlar.

3 Hiç yolu olmayan köy: Hollanda-Giethoorn Giethoorn hiç yolu olmayan, masalsı bir köy. İnsanlar bir yerden bir yere sadece yürüyerek ya da kanalları kullanarak ulaşabiliyorlar.

4 Kuyuda mahsur kalan kaplumbağaları itfaiye kurtardı Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kaplumbağaların ne kadar süredir su kuyusunda olduğu bilinmezken, bazılarının ise kuyunun içinde öldüğü belirtildi.

5 Dolu İzmir sokaklarını beyaza bürüdü Tire'de etkili olan şiddetli dolu yağışı kar gibi ilçeyi beyaza bürürken, vatandaşlar kardan adam gibi doludan adam yaptı.

6 Kereviz sapı suyu: Yeni beslenme trendi Mucizevi bir içecek olan kereviz sapı suyunun vücuda ve cilde olan faydalarını öğrenin.