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Gazetecilik öğrencisi 12 metreden aşağı yuvarlandı

Üniversite öğrencisi, fotoğraf çekmek için çıktığı saat kulesinden düşerek hayatını kaybetti.

DHA | 15.04.2019 - 16:25..
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Olay, ABD'nin New York kentinde bulunan Fordham Üniversitesi'nde meydana geldi.

Gazetecilik bölümü öğrencisi olan 22 yaşındaki Sydney Monfries, fotoğraf çekmek için bir grup arkadaşı ile beraber çıktığı 'Keating Hall' saat kulesinden düştü. Monfries, kule içindeki spiral merdivenlerden yaklaşık 12 metre aşağı yuvarlanarak yine merdivenlerin üzerine düştü. Genç kızın arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Gazetecilik öğrencisi 12 metreden aşağı yuvarlandı

GİRİŞİ YASAK KULEYE GİRDİ

Ağır yaralanan genç kız, sağlık ekiplerince kulenin bir penceresinden dışarı güçlükle çıkarılabildi. Ambulans ile St. Barnabas Hastanesi'ne kaldırılan Sydney Monfries, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Üniversite yönetimi, girişi yasak olan kuleye öğrencilerin ne şekilde girdiğini araştırıyor.

Gazetecilik öğrencisi 12 metreden aşağı yuvarlandı

Gazetecilik öğrencisi 12 metreden aşağı yuvarlandı

Gazetecilik öğrencisi 12 metreden aşağı yuvarlandı

Gazetecilik öğrencisi 12 metreden aşağı yuvarlandı

Gazetecilik öğrencisi 12 metreden aşağı yuvarlandı

Gazetecilik öğrencisi 12 metreden aşağı yuvarlandı

Gazetecilik öğrencisi 12 metreden aşağı yuvarlandı

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