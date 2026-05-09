Gaziantep Basketbol'da Süper Lig'e son iki adım kaldı

Türkiye Basketbol Ligi'nde play-off oynayan Gaziantep Basketbol'un Süper Lig hedefine, son iki adım kaldı.

Süper Lig hedefiyle başladığı sezonda iyi bir grafik çizen Gaziantep Basketbol, 10. haftadan 26. haftaya kadar yenilmezlik serisi yakaladı ve 12. hafta liderlik koltuğuna tırmandı.

Başarılı performansıyla öne çıkan kırmızı-siyahlılar, 16 maçlık serinin ardından, üst üste 4 mağlubiyet yaşadı ve 29. hafta Çayırova Belediyespor'a 96-93'lük skorlarla kaybederek liderliği rakibine kaptırdı.

Ligde oynadığı 34 maçta 27 galibiyet, 7 mağlubiyet alan Güneydoğu temsilcisi, 61 puanla ligi 3. sırada bitirdi.

RAKİP KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR

Play-off'a yükselen ve çeyrek finalde Kipaş İstiklalspor'u mağlup eden Gaziantep ekibi, yarı-final serisinin ilk maçında yarın Konya Büyükşehir Belediyespor'u Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda konuk edecek.

Seride 2 galibiyete ulaşan takımlar final biletini alacak. Serinin ikinci karşılaşması ise 13 Mayıs Çarşamba günü yapılacak.

"MÜCADELESİ YÜKSEK BİR PLAY-OFF OLUYOR"

Takımın başantrenörü Şemsettin Baş, AA muhabirine, play-off'un zorluk derecesinin yüksek olduğunu ve her maçın zor olduğunu söyledi.

Normal sezonda yendikleri takımların play-off'ta çok farklı bir kimliğe büründüğünü ifade eden Baş, şunları kaydetti:

“Burası gerçekten çok zorlu ve mücadelesi yüksek bir play-off oluyor. Kazandığımız için mutluyuz, seriyi geçtik. Yarı finaldeki rakibimiz Konya takımı çok iyi, 2 senedir hep aynı oyuncularla oynuyor, o seri de çok zorlu geçecek. Ev sahibi avantajını da en iyi şekilde kullanıp kazanmak istiyoruz. Çok da kolay geçmeyeceği aşikar, hem oyuncular adına hem bizim adımıza zorlu bir seri olacağını düşünüyorum.”

"EN TEHLİKELİ TAKIMLARDAN BİRİSİ OLABİLİRİZ"

Takımın 4 ay lider kaldığını ve 16 maçı üst üste kazandığını hatırlatan Baş, şunları dedi:

“Bu dönemde de çok fazla sakat vermiştik, o kaybettiğimiz 4 maçta da yine üst üste çok fazla sakatımız vardı. Yabancı oyuncularımızdan da eksiklerimiz vardı. Tek yabancı ile oynadık, oraları kaybettik ve hiç istemediğimiz mağlubiyetler aldık. Play-off ile ilgili şansımız devam ediyor. Tekrar eski savaşçı ve mücadeleci kimliğimize büründüğümüzde play-off'un en tehlikeli takımlardan birisi olabiliriz.”

"ZORLU BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR"

Seyircilerin son maçta salonu doldurmasının kendilerini mutlu ettiğine değinen Baş, şöyle konuştu:

“Taraftarın burayı tekrar doldurup şenlik havasına çevirmesini istiyoruz. Çok güzel oynadık, güzel bir atmosfer sağladık. Rakipleri baskı altında tutabiliyoruz. Biz de daha çok iştahlı ve özgüvenli oynuyoruz. Pazar günü tüm taraftarı buraya bekliyoruz, zorlu bir maç bizi bekliyor.”

"GEÇMİŞİ UNUTTUK"

Takım kaptanı Yiğitcan Turna ise İstiklalspor maçlarının zorlu geçtiğini ve galip geldiklerini için mutlu olduklarını ifade etti.

İlk amaçlarının Konya Büyükşehir Belediyespor'u geçerek finale çıkmak olduğunu dile getiren Turna, "Buradan tekrar Süper Lig'e çıkma avantajımız var. Geçmişi unuttuk, önümüze bakıyoruz." dedi.