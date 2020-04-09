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Kaçak üretilen 12 bin maske ele geçirildi

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Antalya'da kavga eden dilenciler yine yakalandı

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Edirne'de iş yeri 6 kez soyulan esnaftan hırsıza çağrı

1 İnfografik nedir İnfografik, farklı verilerin kullanıcıya grafik destekli sunularak daha kolay ve anlaşılır hale getirmesini amaçlayan dosya türüdür.

2 Berfin Özek şikayetinden vazgeçti Berfin Özek, yüzüne asit dökerek yakan ve bu suçtan 13 yıl hapis cezasına çarptırılan eski erkek arkadaşı Rasim Ozan Çeltik hakkındaki şikayetinden vazgeçti.

3 Bursa'da zabıta ekiplerini gören gençler kaçtı Yasak olmasına rağmen, parkta maskesiz bir şekilde oturan ve sosyal mesafeyi umursamayan gençler, karşılarında zabıtaları görünce kaçmaya başladı.

4 Sivas'ta koronadan mesai yapan çift, hastanede nişanlandı Korona nedeniyle hastanede görev yapan doktor çift, acil serviste nişan töreni düzenleyerek mutluluklarını arkadaşlarıyla paylaştı.

5 Gaziantep Belediyesi'nden Mehmetçik'e maske desteği Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından koronavirüse karşı, 5’inci Zırhlı Tugay Komutanlığı’na ve İslahiye ilçesinde konuşlu 106'ncı Topçu Alay Komutanlığı'na 25 bin adet maske dağıtıldı.

6 ABD'de kilise, koronavirüs hastanesine dönüştürüldü New York'ta bir kilise, ülkede artan vakalar karşısında koronavirüse yakalananlara hizmet etmesi için geçici süreyle hastane oldu.