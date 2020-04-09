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Gaziantep Belediyesi'nden Mehmetçik'e maske desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından koronavirüse karşı, 5’inci Zırhlı Tugay Komutanlığı’na ve İslahiye ilçesinde konuşlu 106'ncı Topçu Alay Komutanlığı'na 25 bin adet maske dağıtıldı.

İHA |
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Gaziantep Belediyesi'nden Mehmetçik'e maske desteği

Küresel bir salgın haline dönüşen koronavirüs için gerek ulusal gerekse uluslararası alanda yürütülen sağlık alanındaki çalışmalar devam ederken Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı çalışmalarına bir yerinişi daha ekleyerek maske dağıtımı gerçekleştirdi.

Gaziantep Belediyesi'nden Mehmetçik'e maske desteği

25 BİN ADET MASKE DAĞITIMI YAPILDI

5’inci Zırhlı Tugay Komutanlığı ve İslahiye ilçesinde konuşlu 106'ncı Topçu Alay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan Mehmetçiğe 25 bin adet maske yardımı yapıldı.

Gaziantep Belediyesi'nden Mehmetçik'e maske desteği

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