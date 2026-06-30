Gaziantep FK'de Christopher Lungoyi krizi patlak verdi: Sözleşmesini feshetti, başka takıma gitti

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de Christopher Lungoyi krizi patlak verdi.

Kırmızı-siyahlılar, 25 yaşındaki oyuncunun hiçbir haklı gerekçe sunmaksızın sözleşmesini tek taraflı feshettiğini ve hemen ardından Wieczysta Krakow ile sözleşme imzaladığı duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Lungoyi ve Wieczysta Krakow'a karşı yasal hakların sonuna kadar aranacağı vurgulandı.

SÖZLEŞMESİNİ TEK TARAFLI FESHETTİ: GAZİANTEP'TEN KAÇTI

Gaziantep FK'nın açıklamasında, Wieczysta Krakow'un 3 Haziran 2026 tarihinde Christopher Lungoyi'nin transferi için resmi teklifte bulunduğu ancak önerilen bonservis bedelinin yetersiz bulunarak reddedildiği belirtildi.

Kulüp, 25 yaşındaki futbolcunun geride kalan iki sezona ait tüm mali yükümlülüklerinin FIFA kurallarına uygun şekilde eksiksiz yerine getirildiğini ve Lungoyi'nin Gaziantep FK ile bir yıl daha sözleşmesinin bulunduğunu paylaştı.

Açıklamada ayrıca, Christopher Lungoyi için birçok Avrupa kulübüyle transfer görüşmelerinin sürdüğü bir dönemde oyuncunun ayartılarak sözleşme imzalatılmasının FIFA talimatları ile FIFA ve CAS emsal kararları kapsamında kulübün sözleşmesel haklarının ağır ihlali olduğu savunuldu.

POLONYA EKİBİ TRANSFERİ DUYURDU

Öte yandan Polonya temsilcisi Wieczysta Krakow da Christopher Lungoyi transferini resmen açıkladı.

Kulüp, 25 yaşındaki kanat oyuncusuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulübün açıklamasında, Lungoyi'nin Servette, Porto, Lugano, St. Gallen, Ascoli, Yverdon Sport ve Gaziantep FK gibi kulüplerde edindiği uluslararası tecrübeye vurgu yapılırken, oyuncunun yeni sezonda takımın en önemli isimlerinden biri olması beklendiği ifade edildi.