Gaziantep FK'yi deviren Başakşehir, Avrupa için beklemeye geçti
Başakşehir, Süper Lig'in son haftasında Gaziantep FK'yi deplasmanda 2-1 yenerek ligi 5. sırada bitirdi ve Avrupa bileti için Trabzonspor'un kupayı kazanmasını beklemeye başladı.
Süper Lig'in 34. ve son haftasında Gaziantep FK, Başakşehir'i konuk etti.
Mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başaran Başakşehir'in gollerini 6. dakikada Selke ile 22. dakikada penaltıdan Shomurodov attı.
Gaziantep FK'nin tek sayısını 59. dakikada Lungoyi kaydetti.
57 puanla ligi 5. sırada bitiren Başakşehir, Trabzonspor'un Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'u yenmesi durumunda UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılacak.
Son 6 maçının 5'inden mağlup ayrılan Gaziantep FK, ligi 37 puanla tamamladı.
GAZİANTEP FK: 1 - BAŞAKŞEHİR: 2
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Kemal Mavi, Salih Burak Demirel
Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Nazım Sangare, Abena, Mujakic (Dk. 86 Melih Kabasakal), Rodrigues, Lungoyi (Dk. 80 Ali Osman Kalın), Gidado (Dk.80 Ogün Özçiçek), Kozlowksi, Maxim, Sorescu, Bayo
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Kazımcan Karataş, Ousseynou Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner (Dk.82 Onur Bulut) Crespo (Dk.62 Onur Ergün), Kemen, Fayzullayev (Dk.82 Hamza Güreler), Harit (Dk 62 Brnic), Shomurodov, Selke (Dk. 28 Da Costa)
Goller: Dk. 6 Selke, Dk. 22 Shomurodov (P) (Başakşehir), Dk. 59 Lungoyi (Gaziantep FK)
Sarı Kartlar: Dk. 51 Nazım Sangare, Dk. 75 Sorescu, Dk. 90+4 Maxim (Gaziantep FK), Dk.66 Kazımcan Karataş, Dk. 90+1 Muhammed Şengezer (Başakşehir)