Gaziantep merkezli 'yasa dışı bahis' operasyonu: 190 şüpheli yakalandı

Suç ve suçluyla mücadele, kolluk kuvvetlerinin aralıksız çalışmalarıyla devam ediyor.

Bu kapsamda 'yasa dışı bahis' suçu da mercek altına alındı.

Gaziantep merkezli 45 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonların detaylarını ise İçişleri Bakanlığı, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden aktardı.

"190 ŞÜPHELİ YAKALANDI"

Bakanlık, 190 şüphelinin yakalandığını duyurduğu paylaşımında ayrıca şu sözleri kullandı:

"Gaziantep merkezli 45 ilde 'yasa dışı bahis' suçuna yönelik bugün eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 190 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yasa dışı bahis suçuna yönelik yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin; yurt dışı merkezli bir yasa dışı bahis sitesi üzerinden bahis oynattıkları, aynı site üzerinden bayilik dağıttıkları ve yine yurt dışı merkezli bir yasa dışı bahis sitesine IBAN temin ederek organize bir şekilde faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

"84 MİLYAR 293 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ"

Şüphelilere ait, MASAK'tan alınan hesap hareketleri Yapay Zeka Destekli Veri Analiz Programıyla detaylı ve hızlı bir şekilde analiz edilerek toplam 330 şüpheliye ulaşıldı.

Ayrıca şüphelilerin banka hesaplarında 84 milyar 293 milyon 213 bin TL hacminde toplam 3 milyon 127 bin 307 adet işlem gerçekleştirildiği tespit edildi.

"SUÇ VE SUÇLULARLA MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle yasa dışı bahis başta olmak üzere suç ve suçlularla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında kararlılıkla sürdürüyoruz.

Kahraman polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."