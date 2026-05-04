Gaziantep'i 'süper hücre' vurdu: Fatma Şahin vatandaşın yanından ayrılmadı

Gaziantep, son yıllarda iklim değişikliğinin etkileriyle daha sık ve şiddetli hava olaylarına maruz kalıyor.

6 Şubat 2023 depreminin yaralarını büyük ölçüde saran şehir, bu kez 'süper hücre' fırtınasıyla sınandı.

AFET MADDİ HASARA NEDEN OLDU

Kent, 'süper hücre' olarak adlandırılan bir doğa olayıyla karşı karşıya kaldı.

Hortum, şiddetli yağmur ve dolu aynı anda etkili olurken şehirde yollarda su birikintileri oluştu.

Bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı, ağaçlar devrildi ve maddi hasarlar oluştu.

Afetin ardından şans eseri can kaybı yaşanmadı.

İLK ANLARDAN İTİBAREN SOKAKTAYDI

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, afetin ilk saatlerinden itibaren sahada vatandaşların yanında yer aldı.

Şahin, ekiplerin çalışmalarını yakından takip etti.

Sosyal medya üzerinden de çalışmaları paylaşan Şahin, "Vatandaşlarımızla beraberiz. Allah'ın izniyle, çok hızlı bir şekilde tüm yaralarımızı hep birlikte saracağız." mesajını verdi.

"TÜM EKİPLERİMİZ SAHADA, ÇALIŞMALAR HIZLA DEVAM EDİYOR"

Fatma Şahin, gece boyunca telefonunun ekip arkadaşlarından gelen durum raporlarıyla dolu olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Gece boyunca büyük bir özveriyle çalışarak tüm yollarımızı kısa sürede yeniden trafiğe açtılar, mıntıka çalışmalarına, temizliğe devam ediyorlar. Şu an tüm ekiplerimiz sahada, hasar tespit çalışmalarımız hızla devam ediyor."

BELEDİYE EKİPLERİ YOĞUN YAĞIŞA RAĞMEN ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİ

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri de afetin hemen ardından temizlik ve toparlanma çalışmalarına başladı.

Sabahın ilk ışıklarından itibaren yoğun yağışın devam etmesine rağmen ekipler, aralıksız sahadaki çalışmalarını sürdürdü.

OKULLARA 1 GÜN ARA VERİLDİ

Valilik, afetin etkisinin devam etmesi nedeniyle okulları 1 gün süreyle tatil ettiğini duyurdu.

Belediye, vatandaşlara 153 Çağrı Merkezi'ni arayarak yaşadıkları sıkıntıları bildirmeleri çağrısında bulundu.

ŞEHRİN HIZLA TOPARLANMASI BEKLENİYOR

Fatma Şahin'in liderliğindeki Büyükşehir Belediyesi, afetin hemen ardından hızlı müdahale ve koordinasyonla kendini gösterdi.

Ekiplerin gece-gündüz demeden yürüttüğü çalışmalar sayesinde şehrin normale dönme sürecinin hızlanması bekleniyor.