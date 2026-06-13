Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre deprem, 12 Haziran'ı 13 Haziran'a bağlayan gece saat 00.08'de kaydedildi.

YÜZEYE 7 KİLOMETRE MESAFEDE

Depremin merkez üssünün Nurdağı ilçesi olduğu belirtilirken, sarsıntının yerin 7.01 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.

Enlemi 37.13444 kuzey, boylamı 36.91222 doğu olarak ölçülen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.