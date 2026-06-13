Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 00.08'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre deprem, 12 Haziran'ı 13 Haziran'a bağlayan gece saat 00.08'de kaydedildi.
YÜZEYE 7 KİLOMETRE MESAFEDE
Depremin merkez üssünün Nurdağı ilçesi olduğu belirtilirken, sarsıntının yerin 7.01 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.
Enlemi 37.13444 kuzey, boylamı 36.91222 doğu olarak ölçülen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi