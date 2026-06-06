Gaziantep’te 15 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
Gaziantep'te ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu yağma ve hırsızlık suçlarından 15 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
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Gaziantep’te yağma ve hırsızlık suçlarından 15 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, polisten kaçamadı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yaptı.
TUTUKLANDI
Yapılan operasyonda, yağma ve hırsızlık suçlarından 15 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)