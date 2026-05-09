Gaziantep’te 17 yaşındaki komşusu tarafından bıçaklanan Muhammed öldü

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde, akşam saatlerinde S.B. ile komşusu Muhammed Furkan Ağtaş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Olayın üzerinden biraz zaman geçtikten sonra S.B., Ağtaş’a telefon açarak sokakta konuşmak istediğini söyledi.

Sokakta buluşan iki komşu arasında tartışma yeniden çıktı.

Kısa sürede tartışma, kavgaya döndü.

BIÇAKLADI VE KAÇTI

S.B., kavga anında Ağtaş’ı bıçakladı, ardından olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Ağtaş, Ersin Arslan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağtaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ağtaş’ın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CENAZE AİLE YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Sabah saatlerinde yapılan otopsi işlemlerinin ardından Ağtaş’ın cenazesi, aile yakınlarına teslim edildi.

KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Öte yandan kaçan şüpheli, sabah saatlerinde yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.