Gaziantep'te 77 yaşındaki hastanın karaciğerinden 13 santimlik tümör çıkarıldı

Gaziantep'te yaşayan 77 yaşındaki Mustafa Elçi, sol tarafındaki ağrı ve şişlik şikâyeti nedeniyle Gaziantep Şehir Hastanesi'ne başvurdu.

Genel Cerrahi Kliniği'nde yapılan ayrıntılı tetkiklerde hastanın karaciğerinde yaklaşık 13 santimetre büyüklüğünde tümör bulunduğu belirlendi.

Vakanın özellikleri nedeniyle hasta, farklı branşlardan uzmanların yer aldığı Multidisipliner Onkoloji Konseyi'nde değerlendirilerek aşamalı bir tedavi programına alındı.

AMELİYAT ÖNCESİNDE ÇOK AŞAMALI TEDAVİ UYGULANDI

Uzman ekip, hastanın doğrudan ameliyata alınması yerine önce cerrahiye uygun hale getirilmesini hedefleyen bir tedavi planı uyguladı.

Bu kapsamda ilk olarak karaciğerin sağlıklı bölümünün büyümesini desteklemek amacıyla portal ven embolizasyonu gerçekleştirildi. Daha sonra tümörün küçültülmesi için transarteriyel kemoembolizasyon (TACE) yöntemi uygulandı. Yaklaşık 5-6 haftalık takip sürecinin ardından hastanın ameliyat için uygun duruma geldiği belirlendi.

10 SAATLİK ZORLU OPERASYON BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Hazırlık sürecinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen yaklaşık 10 saatlik ameliyatta, karaciğerdeki 13 santimetrelik tümör başarılı bir şekilde çıkarıldı.

Operasyonda genişletilmiş sağ hepatektomi yöntemi uygulanırken, hastanın tedavisinin sorunsuz şekilde tamamlandığı bildirildi.

BAŞARININ ANAHTARI EKİP ÇALIŞMASI

Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Uluşan, başarılı operasyonun farklı uzmanlık alanlarının koordineli çalışmasının sonucu olduğunu belirtti.

Uluşan, tedavi sürecinde gastroenteroloji, medikal onkoloji, girişimsel radyoloji, genel cerrahi ve hemşirelik ekiplerinin birlikte hareket ettiğini ifade ederek, bu tür karmaşık vakalarda multidisipliner yaklaşımın tedavi başarısını önemli ölçüde artırdığını söyledi.

CERRAH: "BU BAŞARI BÜYÜK BİR EKİBİN ORTAK EMEĞİ"

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kerem Özgü de operasyonun yalnızca cerrahi müdahaleden ibaret olmadığını belirterek, tüm tedavi sürecinin ayrıntılı planlama gerektirdiğini ifade etti.

Özgü, ameliyat öncesinde uygulanan girişimsel tedavilerin cerrahinin başarısında önemli rol oynadığını vurgulayarak, "Bu sadece bir cerrahın gerçekleştirdiği operasyon değil. Görünen tarafta ben olsam da arkasında çok büyük bir ekip emeği bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

HASTA YENİDEN HAYATA TUTUNDU

Yaklaşık üç ay süren tetkik, tedavi ve ameliyat sürecinin ardından sağlığına kavuşan Mustafa Elçi ise operasyon öncesinde umudunu büyük ölçüde kaybettiğini dile getirdi.

Başarılı ameliyatın ardından yeniden yaşama sevincine kavuştuğunu ifade eden Elçi, tedavisinde emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Uzmanlar, karın ağrısı, şişlik ve benzeri şikâyetlerin ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çekerek, erken tanının karaciğer tümörlerinin tedavisinde hayati önem taşıdığını vurguladı.