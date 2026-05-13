Gaziantep'te 8 yaşındaki kızın boynundan 3 kiloluk kitle çıkarıldı

Mucize gibi olay...

Gaziantep'te yaşayan Orhan ve Kübra Yaman’ın iki çocuğundan biri olan Fatma Yaman’ın boynunda, 3 yaşından itibaren kitle oluşmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen kitle (desmoid fibromatosis) için Yaman Ailesi, birçok sağlık kuruluşuna başvurdu.

Ancak boyun bölgesindeki kitlenin tehlikeli olduğu gerekçesiyle operasyon yapılamadı.

AMELİYAT İÇİN ESKİŞEHİR'E GİTTİLER

Yaman’ın ameliyat edilmesi için yapılan birçok görüşme ve araştırmanın ardından kitlenin, Eskişehir Şehir Hastanesi’nde çıkarılabileceği öngörüldü.

Gaziantep’ten ailesiyle birlikte Eskişehir’e gelen Fatma Yaman, hastanede tedavi altına alındı.

6,5 SAAT SÜREN OPERASYON BAŞARILI GEÇTİ

Yapılan planlamaların ardından Eskişehir Şehir Hastanesi’nde Kalp Damar Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Plastik Cerrahisi ve anestezi uzmanlarından oluşan bir ekiple ameliyat gerçekleştirdi.

Operasyon 6,5 saat sürerken Yaman’ın boynunda büyüyen ve hayatını da tehlikeye sokan 3 kilo ağırlığında tümör kitlesi, temizlenerek çıkarıldı.

Hastanede 15 gün kadar yoğun bakımda tedbiren tutulan Fatma Yaman, servise alındı ve 1 gün sonra da taburcu edildi.

"BİRÇOK HASTANEYE GİTTİK"

Orhan Yaman, kızının boynundaki kitleyi 3 yaşındaki fark ettiklerini söyledi.

Tedavisi için yurt dışında dahil birçok yere başvurduklarını ancak olumsuz cevaplar aldıklarını anlatan Yaman, "Biz 2023’te fark ettik bu hastalığı. 2023’ten bu yana birçok hastane, yurt dışı dahil birçok hastaneye gittik ve gelen bütün cevaplar ‘masada kalır’ şeklindeydi.

Çok zor zamanlar geçirdik. Eskişehir Şehir Hastanemiz de kızım için elinden geleninin en iyisini yaptı. Kızımın boynundaki kitle alındı ve biz şu an çok mutluyuz." dedi.