taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5257
Euro
7.0578
Altın
1575.1
Borsa
84246.17
Gram Altın
330.29
Bitcoin
42703.86

Gaziantep'te ağabeyini vuran şahıs kendini eve kilitledi

Gaziantep’te ağabeyini av tüfeğiyle ateş ederek yaraladıktan sonra kendini eve kilitleyen şahıs, polis ve psikologun ikna çalışması sonrası teslim oldu.

İHA | 24.03.2020 - 04:39..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde gece saatlerinde, iddiaya göre psikolojik sorunları olan Mehmet K. (26), ağabeyi Adem K. ile henüz bilinmeyen sebeple tartıştı.

AĞABEYİNE 2 EL ATEŞ ETTİ

Tartışmanın ardından Mehmet K. ağabeyi Adem’e av tüfeğiyle 2 el ateş etti. Av tüfeğinden çıkan saçmalara hedef olan Adem K., bacağından yaralandı.

Gaziantep'te ağabeyini vuran şahıs kendini eve kilitledi

KENDİSİNİ EVE KİLİTLEDİ

Mehmet K., olayın ardından kendisini evlerine kilitledi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çelik yelek giyen polis, çevrede güvenlik önlemleri alarak, bölgeye psikolog çağırdı.

Gaziantep'te ağabeyini vuran şahıs kendini eve kilitledi

PSİKOLOG YARDIMIYLA İKNA EDİLDİ

Ağabeyini yaralayan ve kendisini eve kilitleyen Mehmet K.’yi polisin ikna çabaları sonuç vermeyince 25 Aralık Devlet Hastanesi’nde görevli psikolog getirildi. Psikologun uzun uğraşları sonucu şüpheli, ikna edilerek silahıyla gözaltına alındı. Mehmet K., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, ağabey Adem K. tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Gaziantep'te ağabeyini vuran şahıs kendini eve kilitledi

İlginizi Çekebilir
Aksaray'da genç kız tartıştığı arkadaşını vurdu
Aksaray’da genç kız, kavga ettiği arkadaşını pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı.
Muğla'da 10 ilde aranan şahıs yakalandı
Muğla'da 10 ilde hakkında yakalama kararı bulunan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Tonlarca sahte deterjan ve dezenfektan yakalandı
İstanbul'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 30 ton satışa hazır halde deterjan ve dezenfektan ele geçirildi.
Artvin'de asansör ile duvar arasında sıkışan kadın öldü
Borçka ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi kadın, binmek istediği asansörün aniden hareket etmesiyle, kabin ve duvar arasına sıkışarak hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Market ve toplu taşımalara koronavirüs tedbirleri
Market ve toplu taşımalara koronavirüs tedbirleri
305
Boris Johnson sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini duyurdu
Boris Johnson sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini duyurdu
35
Tonlarca sahte deterjan ve dezenfektan yakalandı
Tonlarca sahte deterjan ve dezenfektan yakalandı
32
Kanada Başbakanı: Yeter artık, eve gidin ve orada kalın
Kanada Başbakanı: Yeter artık, eve gidin ve orada kalın
6
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi sokağa çıkma yasağı ilan etti
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi sokağa çıkma yasağı ilan etti
4
Polonya'daki 500 Türk öğrenci Türkiye'ye getiriliyor
Polonya'daki 500 Türk öğrenci Türkiye'ye getiriliyor
20
Muğla'da 10 ilde aranan şahıs yakalandı
Muğla'da 10 ilde aranan şahıs yakalandı
7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir