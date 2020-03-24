Gaziantep'te ağabeyini vuran şahıs kendini eve kilitledi

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde gece saatlerinde, iddiaya göre psikolojik sorunları olan Mehmet K. (26), ağabeyi Adem K. ile henüz bilinmeyen sebeple tartıştı.

AĞABEYİNE 2 EL ATEŞ ETTİ

Tartışmanın ardından Mehmet K. ağabeyi Adem’e av tüfeğiyle 2 el ateş etti. Av tüfeğinden çıkan saçmalara hedef olan Adem K., bacağından yaralandı.

KENDİSİNİ EVE KİLİTLEDİ

Mehmet K., olayın ardından kendisini evlerine kilitledi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çelik yelek giyen polis, çevrede güvenlik önlemleri alarak, bölgeye psikolog çağırdı.

PSİKOLOG YARDIMIYLA İKNA EDİLDİ

Ağabeyini yaralayan ve kendisini eve kilitleyen Mehmet K.’yi polisin ikna çabaları sonuç vermeyince 25 Aralık Devlet Hastanesi’nde görevli psikolog getirildi. Psikologun uzun uğraşları sonucu şüpheli, ikna edilerek silahıyla gözaltına alındı. Mehmet K., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, ağabey Adem K. tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.