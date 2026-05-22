Gaziantep'te borç kavgası kanlı bitti: 1 ağır yaralı
Gaziantep'te iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi'nde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine araçla dükkanın önüne gelen Mehmet Y. (38) ile Ferhat Y. (36), dükkan önünde oturan Mürsel D.'ye (30) ateş açtı.
Silahlı saldırıya karşılık veren ve mermilerin hedefi olan Mürsel D. yaralandı.
Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı şahıs, hastaneye kaldırıldı.
SİLAHLI KAVGA KAMERADA
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Mürsel D.'nin dükkan önünde oturduğu sırada otomobilin yaklaşması ve ardından yaşanan silahlı saldırı anları yer aldı.
Şüphelilerden birinin yakalanarak gözaltına alındığı, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.