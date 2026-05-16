Gaziantep'te cam silerken 8. kattan düşen genç kız can verdi
Gaziantep'te cam silerken dengesini kaybederek 8. kattan binanın beton teras zeminine düşen 23 yaşındaki genç kız yaşamını yitirdi.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Fıstıklık Mahallesi'ndeki evinde cam silen 23 yaşındaki Duygu O., dengesini kaybederek 8. kattan binanın beton teras zeminine düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Duygu O., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
HASTANEDE CAN VERDİ
Genç kız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından teslim edilen ailesi tarafından defnedildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)