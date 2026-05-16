Gaziantep'te cam silerken 8. kattan düşen genç kız can verdi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Fıstıklık Mahallesi'ndeki evinde cam silen 23 yaşındaki Duygu O., dengesini kaybederek 8. kattan binanın beton teras zeminine düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Duygu O., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Genç kız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından teslim edilen ailesi tarafından defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.