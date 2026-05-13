Gaziantep'te CHP heyeti bozulan asansörde mahsur kaldı
Gaziantep'te sendika ziyaretinde bulunmak üzere CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu ve CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in de aralarında bulunduğu partililer, bindikleri asansör "aşırı yük" uyarısı vererek bozuldu.
Şahinbey ilçesinde geçtiğimiz gün CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar ve il yöneticilerinin bindiği asansör aşırı yük nedeniyle aniden arızalandı.
ASANSÖR EKSİ 2'NCİ KATTA KİLİTLENDİ
Arızalanan asansör kısa süreli düşüş yaşadıktan sonra eksi 2'nci katlı kilitlendi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu ve milletvekili Taşçıer'in bulunduğu partililer olay sırasında panik yaşarken, ihbar üzerine iş merkezine itfaiye ve asansör servis ekipleri sevk edildi.
CHP HEYETİNİN MAHSUR KALDIĞI ANLAR KAMERADA
Yaklaşık yarım saat asansörde kilitli kalan CHP heyeti, asansör servisinin kapıları açmasının ardından kurtulurken o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
"ASANSÖR AŞIRI YÜKLÜ" UYARISI
O anlarda asansör uyarı sisteminin, "asansör aşırı yüklü, lütfen kabin yükünü azaltın" şeklinde uyarı vermesi ise dikkat çekti.