Gaziantep’te CHP’li belediye başkanının kurban keserek açtığı genelevin yerine okul açıldı

Geçtiğimiz günlerde Fethiye’de bir meyhanenin açılışı, CHP tarafından dualar okunarak gerçekleştirildi.

Mekanın açılışına CHP’li Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Veli Uysal’ın katılıp “Hayırlı, uğurlu olsun. Allah bol, bereketli kazançlar nasip etsin.” demesi büyük tepki topladı.

Yaşananlardan sonra Veli Uysal’ın herhangi bir açıklama yapmaması ve özür dilememesi gözlerden kaçmadı.

Dualarla meyhane açılışı, insanların aklına 1989 yılında Gaziantep’te yaşananları getirdi.

KURBAN KESTİ GENELEV AÇTI

1989 yılında dönemin Gaziantep Belediye Başkanı Celal Doğan, dua edip kurban kestirerek genelev açtı.

YAPMA SEBEBİ SOSYAL EŞİTLİK

Celal Doğan, açılış konuşmasında “Vatan evlatlarına hayırlı, uğurlu olsun.” ifadelerini kullanmıştı.

“Neden böyle bir şey yaptınız?” sorusuna ise “Sosyal eşitlik.” diye cevap vermişti.

GENELEV YIKILDI YERİNE OKUL AÇILDI

Genelev, 2015 yılında Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan kararla, yerleşim alanı içerisinde kaldığı gerekçesiyle yıkıldı.

Yıkılan genelevin yerine okul açılırken dualar okundu.

ÖNCE HANIMINI GÖNDER

Celal Doğan’ın yaptıklarına yönelik unutulmayacak tepki, TBMM 20. Dönem Rize Milletvekili Şevki Yılmaz tarafından gelmişti.

Şevki Yılmaz, Celal Doğan’ın genelev açma sebebini sosyal adaleti sağlamak olarak açıklamasından sonra, Celal Doğan’a “Önce hanımını gönder de eşitlik sağlansın” diyerek Türk siyasi tarihine geçmişti.

Video, viral olalı uzun yıllar geçmesine rağmen hala sosyal medyada dolaşımda kalmaya devam ediyor.

Dualar edip kurban keserek genelev açan Celal Doğan kimdir?

Celal Doğan, 1977’de 34 yaşında CHP Gaziantep Milletvekili olarak TBMM’ye girdi. 1980 darbesiyle Meclis’in feshedilmesi sonrası milletvekilliği sona erdi.

15 YILLIK BAŞKANLIĞINI 2004 SEÇİMLERİNDE AK PARTİYE KAYBETTİ

1989’da SHP’den Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi, 1994 ve 1999’da CHP’den yeniden seçilerek 15 yıl kesintisiz görev yaptı. 2004 yerel seçimlerinde AK Parti adayına karşı seçimi kaybederek görevini bıraktı.

2015’te HDP listesinden İstanbul 2. Bölge Milletvekili olarak 35 yıl sonra yeniden TBMM’ye döndü ve aynı yıl Kasım seçimlerinde de görevini sürdürdü.

2019’da DSP’den Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu ancak seçilemedi.