Gaziantep'te define arayan 2 kişi suçüstü yakalandı
Gaziantep’te izinsiz kazı yaparak define aradığı tespit edilen 2 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Operasyonda kazıda kullanılan çok sayıda ekipmana el konuldu.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında bölgede önleyici devriye faaliyeti gerçekleştirdi.
Devriye sırasında şüpheli hareketler tespit edilmesi üzerine ekipler harekete geçti ve izinsiz kazı yapılan alana operasyon düzenledi.
DEFİNE ARAYIŞINDA SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
Yapılan müdahalede M.E. ve N.G. isimli şüphelilerin, define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları belirlendi. Şahıslar, kazı yaptıkları esnada ekipler tarafından yakalandı.
Olay yerinde yapılan incelemelerde jeneratör, hilti matkap ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.
KAZI EKİPMANLARINA EL KONULDU
Kaçak kazıda kullanılan tüm ekipmanlara el konulurken, bölge güvenlik çemberine alındı. Alan, jandarma ekiplerince detaylı şekilde incelendi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet” kapsamında adli işlem başlatıldı.
Yetkililer, kültür varlıklarının korunmasına yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.