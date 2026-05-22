Gaziantep'te doluluk oranı yüzdü 100'ü aşan barajlar taştı

Geçtiğimiz yıllarda kuraklıkla gündeme gelen Gaziantep'te, su seviyesi ciddi oranda azalan barajlar, bu yıl etkili olan yoğun yağışlarla birlikte yeniden doldu.

Şanlıurfa'nın batısında Fırat Nehri üzerinde yer alan Birecik Barajı ile Gaziantep'in Karkamış ilçesinde Karkamış Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

MESİRE ALANLARI YAŞANAN TAŞKINLA SULAR ALTINDA KALDI

Enerji üretimi ve tarımsal sulamada önemli bir role sahip olan barajlarda doluluk oranının yüzde 100'ü aşmasıyla Karkamış Barajı ve Birecik Barajı'nda, kontrollü su tahliyesi için kapaklar açıldı.

Kapakların açılmasının ardından Karkamış ilçesi Fırat Nehri kenarındaki mesire alanları, yaşanan taşkınla sular altında kaldı.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINDI

Taşkın sonrası bölgeye giden ekipler, olumsuzluklara karşı güvenlik şeridi ile tedbir aldı.

Bölgede yağışların, önümüzdeki günlerde de ara ara etkili olmasının beklendiği belirtildi.