Gaziantep'te geri manevra yaparken 1,5 yaşındaki torununu ezdi

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi kırsal Aşağıkekliktepe Mahallesi’nde, dün akşam saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.

İddiaya göre, dede S.V.A., evinin bahçesinde aracındaki malzemeleri indirdikten sonra aracını geri almak isterken, aracın arkasında bulunan 1,5 yaşındaki torunu Naime Avcı’yı fark etmeyerek çarptı.

EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Aracın altında kalan bebek ağır yaralanırken durumu fark eden dede ve diğer aile üyeleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde, 1,5 yaşındaki küçük Naime'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, olay yeri ve Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından Aşağıkekliktepe Mahallesi’nde defnedildi.

GÖZALTINA ALINAN DEDE SERBEST BIRAKILDI

Olay sonrası gözaltına alınan dede S.V.A., jandarma karakolundaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.