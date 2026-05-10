Gaziantep'te görmeyen oğlu için Braille alfabesini öğrendi

Gaziantep’te yaşayan Durmuş ailesinin 21 yıllık yaşam mücadelesi, anneliğin fedakârlıkla birleştiğinde nasıl büyük başarılara dönüştüğünü ortaya koydu. Doğuştan görme engelli olan Mehmet Can Durmuş’un eğitim hayatında hiçbir zaman geri planda kalmasını istemeyen anne Leyla Durmuş, oğlunun hem akademik hem de manevi eğitimini tamamlayabilmesi için kendi hayatını ona adadı.

İlkokul mezunu olmasına rağmen Braille alfabesini öğrenen anne Durmuş, oğlunun okul sıralarından üniversiteye uzanan başarı hikâyesinin en büyük mimarlarından biri oldu.

3 AYLIKKEN GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Ev hanımı Leyla Durmuş ile market çalışanı Bahtiyar Durmuş çiftinin ilk çocukları olan Mehmet Can Durmuş, 2005 yılında görme engelli olarak dünyaya geldi. Aile, oğullarının görme engelli olduğunu henüz 3 aylıkken rutin kontrol için gittikleri hastanede öğrendi.

O günü unutamadığını söyleyen anne Leyla Durmuş, yaşadığı büyük üzüntüye rağmen kısa sürede toparlanarak oğlunun hayatını kolaylaştırmak için mücadele etmeye karar verdi.

“O gün çok zorlandık ama hiçbir zaman pes etmedik” diyen anne Durmuş, oğlunun bugün geldiği noktadan gurur duyduğunu söyledi.

OĞLU İÇİN BRAILLE ALFABESİNİ ÖĞRENDİ

Mehmet Can’ın eğitim hayatında hiçbir eksiklik yaşamaması için büyük çaba gösteren anne Durmuş, yalnızca manevi destek vermekle kalmadı, onun derslerine yardımcı olabilmek için Braille alfabesini de öğrendi.

İlkokul ve ortaokul eğitimini GAP Görme Engelliler Ortaokulu’nda tamamlayan Mehmet Can, lise eğitimini ise Şehitkamil Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde okul birincisi olarak bitirdi.

Oğlunun eğitim başarısının ardında büyük emek olduğunu anlatan Leyla Durmuş, “İlkokul mezunuydum ama oğlum için her şeyi öğrendim. Hayatı onunla birlikte yeniden öğrendik” dedi.

HAFIZLIK SÜRECİNDE DE YANINDAYDI

Mehmet Can’ın güçlü hafızasını küçük yaşlarda fark ettiklerini anlatan anne Durmuş, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle oğlunun hafızlık eğitimine başladığını söyledi.

Sekizinci sınıfta hafızlık eğitimine başlayan Mehmet Can, lise birinci sınıfta eğitimini tamamlayarak hafız oldu. Anne Durmuş, bu süreçte oğlunun derslerini dinlediğini, ona sürekli destek olduğunu belirtti.

“Her zaman oğlumun yanında oldum” diyen Durmuş, “Oğlum için elimden gelen her şeyi yaptım. Onun başarısı benim mutluluğum oldu” ifadelerini kullandı.

"ANNE OLMAK ÖMRÜNÜ ÇOCUĞUNA ADAMAKTIR"

Anneliğin büyük bir fedakârlık gerektirdiğini söyleyen Leyla Durmuş, oğlunun hayallerine ulaşması için mücadele etmeye devam edeceğini belirtti.

“Oğlum üniversitede akademisyen olmak istiyor” diyen anne Durmuş, “Ben de onun yanında olmaya devam edeceğim. Anne olmak emek ister, fedakârlık ister. Ben ömrümü çocuklarıma adadım” şeklinde konuştu.

"İLK ÖĞRETMENİM ANNEMDİR"

Bugün üniversite eğitimini sürdüren Mehmet Can Durmuş ise başarısında annesinin rolünün çok büyük olduğunu söyledi.

“İlk öğretmenim annemdir” diyen Mehmet Can, çocukluk yıllarından itibaren annesinin hep yanında olduğunu anlattı.

“İlkokuldan itibaren annemle birlikte ders çalıştık. Soruları bana o okurdu, beraber çözerdik. Hafızlık sürecinde de üniversite sınavında da hep yanımdaydı” diyen Mehmet Can, annesine duyduğu minneti dile getirdi.

Başta annesi olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlayan genç öğrenci, “Bir annenin hakkı asla ödenmez. Umarım annelerimize hayırlı evlatlar olabiliriz” ifadelerini kullandı.