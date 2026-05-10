Gaziantep'te hapisten çıkan şahıs eşini rehin aldı

Gaziantep'te rehine krizi...

Şahinbey ilçesine bağlı Karataş Mahallesi’nde gergin dakikalar yaşandı.

Cezaevinden kısa süre önce çıkan ve ismi henüz öğrenilemeyen şahıs, aynı evde yaşadığı eşini rehin aldı.

EKİPLER OLAY YERİNE GELDİ

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, şahsı ikna etmek için uzun süre çalışma yürüttü.

ŞAHIS YAKALANDI

Yapılan operasyon sonucunda şüpheli gözaltına alındı.

YARA ALMADAN KURTULDU

Öte yandan rehine olarak tutulan kadın kurtarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından kontrol amacıyla ambulansa alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.