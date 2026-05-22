Gaziantep'te hatalı sollama kazası: 2 yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Dutlu-Torumahmut kara yolu üzerinde, Mehmet A. idaresindeki 27 PN 245 plakalı otomobil ile Rıfat Ö. yönetimindeki 27 V 3855 plakalı otomobil, hatalı sollama sırasında karşı şeritte kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da ağır hasar oluştu.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, araçlarda sıkışan sürücülere müdahale etti.

Yaralı sürücüler, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Hastanede tedavi altına alınan Mehmet A. ve Rıfat Ö.’nün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Doktorlar, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti.

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Kaza sonrası jandarma ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.