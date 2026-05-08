Gaziantep'te işitme engelli kadın, Kur'an-ı Kerim'i öğrenme hayalini gerçekleştirdi

Gaziantep’te yaşayan işitme engelli 52 yaşındaki Hatice Demir, çocukluk hayalini yıllar sonra gerçeğe dönüştürdü. Kur’an-ı Kerim öğrenme isteğini hiçbir zaman kaybetmeyen Demir, işitme engellilere yönelik açılan özel kursa katılarak kısa sürede Kur’an okumayı öğrendi. İşaret dili desteğiyle eğitim alan Demir’in azmi, kurs ortamında da büyük takdir topladı.

YILLAR SÜREN HAYAL GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

Hatice Demir, çocukluk yıllarından bu yana Kur’an-ı Kerim öğrenme isteği taşıdığını ancak işitme engeli nedeniyle bu imkâna uzun süre ulaşamadığını belirtti.

Arkadaşlarının Kur’an kursuna gitmesini izlediğini söyleyen Demir, o dönemde kendisi için böyle bir imkân olmadığını düşündüğünü ifade etti.

İŞARET DİLİYLE KUR’AN EĞİTİMİ

Gaziantep’te yaklaşık 10 yıl önce açılan işitme engellilere yönelik Kur’an kursuna katılan Demir, eğitmen Kifayet Ateş’in desteğiyle eğitim aldı. İşaret diliyle verilen dersler sayesinde kısa sürede Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendi.

Demir, bir ay gibi kısa bir sürede temel seviyede Kur’an okumaya başladığını ve zamanla daha akıcı hale geldiğini söyledi.

SADECE KUR’AN DEĞİL, DİNİ BİLGİLER DE ÖĞRENDİ

Hatice Demir’in kurs süreci yalnızca Kur’an öğrenimiyle sınırlı kalmadı. Namaz, hac ve zekât gibi temel ibadetler hakkında da eğitim aldı.

Kurs sayesinde dini ibadetlerini bilinçli şekilde yerine getirmeye başladığını belirten Demir, öğrendiklerini günlük hayatına uyguladığını ifade etti.

AZMİYLE DİĞER KURSİYERLERE İLHAM OLDU

Demir’in düzenli katılımı ve öğrenme isteği, kursa devam eden diğer kursiyerler için de motivasyon kaynağı oldu. Zorluklara rağmen eğitime devam etmesi, kurs ortamında örnek bir başarı hikâyesi olarak değerlendirildi.

“İŞARET DİLİYLE KISA SÜREDE ÖĞRENDİ”

Kur’an-ı Kerim eğitmeni Kifayet Ateş ise Hatice Demir’in öğrenme sürecinin oldukça hızlı ilerlediğini belirtti. Ateş, işaret diliyle verilen eğitimlerin özellikle işitme engelli bireyler için büyük bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Ateş, kursun hem Kur’an eğitimi hem de temel dini bilgiler açısından önemli bir boşluğu doldurduğunu ifade etti.

ENGELLERİ AŞAN EĞİTİM MODELİ

Kurs yetkilileri, işitme engellilere yönelik eğitimlerin Diyanet İşleri Başkanlığı destekli şekilde sürdüğünü belirtti. İşaret diliyle verilen derslerin, bireylerin dini eğitimlere erişimini kolaylaştırdığı ifade edildi.

Hatice Demir’in hikâyesi ise engellerin azimle aşılabileceğini gösteren örneklerden biri olarak öne çıktı.