Gaziantep'te kaçan kurbanlık dana, hastane bahçesinde yakalandı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde Kurban Bayramı’nda kesilmek üzere alınan dana, sahipleri tarafından taşındığı sırada aniden kaçtı. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında hızla uzaklaşan hayvan, koşarak Nizip Devlet Hastanesi Mehmet Cankesen Acil Ünitesi’nin bulunduğu alana girdi.

Acil servis çevresinde kısa süreli hareketlilik yaşanırken vatandaşlar ve hastane görevlileri, olası bir olumsuzluğun yaşanmaması için seferber oldu.

VATANDAŞLAR VE PERSONEL EL ELE VERDİ

Kaçan dananın kontrol altına alınabilmesi için kurban sahiplerine çevrede bulunan vatandaşlar ile hastane personeli de destek verdi. Hastane bahçesinde zaman zaman zor anların yaşandığı yakalama çalışmaları sırasında dana farklı noktalara yönelmeye çalıştı.

Bir süre devam eden kovalamacanın ardından hayvan sakinleştirilerek kontrol altına alındı.

SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Yakalanan kurbanlık dana daha sonra sahiplerine teslim edildi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, hastane çevresindeki vatandaşlar yaşananları ilgiyle takip etti.

Bayram öncesi yaşanan olay, çevrede bulunanların cep telefonu kameralarına da yansıdı.