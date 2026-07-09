Gaziantep'te kardeşler arasındaki kavgada ağabey 14 kurşunla vurularak can verdi

Gaziantep'te kardeş kavgası kanlı bitti.

Şehitkamil ilçesi kırsal Sinan Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte dehşete düşüren bir olay yaşandı.

Fuat Orhan ile kardeşi Faruk Orhan arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

14 EL ATEŞ ETTİ

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda Faruk Orhan yanında bulundurduğu tabanca ile ağabeyi Fuat Orhan'a 14 el ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerine mermiler isabet eden Fuat Orhan ağır yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Orhan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan Fuat Orhan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ağabeyin cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

KATİL ZANLISI GÖZALTINDA

Hayatını kaybeden 26 yaşındaki Fuat Orhan'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Nizip ilçesinde defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilirken olay yerinden kaçan katil zanlısı Faruk Orhan ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.