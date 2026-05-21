Gaziantep’te kilitlenen trafiği otobüs şoförü açtı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Gaziantep’te dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kent genelinde trafik yoğunluğuna neden oldu.

Özellikle Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi çevresinde oluşan araç kuyruğu nedeniyle trafik, zaman zaman durma noktasına geldi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ SÜRÜCÜLERİ YÖNLENDİRDİ

Trafik ışıklarının da devre dışı kalmasıyla yoğunluk sırasında hastaneye ulaşmaya çalışan bir ambulans da ilerleyemedi.

Siren seslerine rağmen araçlar hareket edemeyince trafikte bekleyen bir otobüs şoförü, aracından inerek sürücüleri yönlendirdi.

ARAÇLAR YENİDEN HAREKET ETTİ

Şoförün trafiği kontrollü şekilde açmasının ardından araçlar yeniden hareket etti.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

AMBULANS HASTANEYE ULAŞTI

Açılan yoldan ilerleyen ambulansın hastaneye ulaşabildiği öğrenildi.

Yaşananlar çevredeki vatandaşların dikkatini çekerken, otobüs şoförünün duyarlı davranışı takdir topladı.