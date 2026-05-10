Gaziantep’te kuruyan Ardıl Çayı yeniden canlandı

Gaziantep’te uzun zamandır görülmemiş yağışlar, birçok bölgeye yeniden hayat verdi.

Uzun yıllar boyunca kurumuş halde bulunan Ardıl Çayı, bahar mevsimiyle birlikte yeniden suyla buluşarak eski canlı günlerine döndü.

YENİDEN AKIŞ GÖRÜLDÜ

Bölgedeki yağışların artması ve mevsim normallerine dönülmesiyle birlikte çayın yatağında yeniden akış gözlemlendi.

DERE YATAĞI SUYLA DOLDU

Kuruyan dere yatağının yeniden suyla dolması, özellikle çevrede yaşayan çocuklar için büyük bir sevinç kaynağı oldu.

ÇOCUKLAR SUYA GİRDİ

Baharın ılık günlerini fırsat bilen çocuklar, Ardıl Çayı’nın kenarlarını adeta doğal bir yüzme alanına çevirerek yazı beklemeden suya girmeye başladı.

UZUN YILLARDIR İLK KEZ BU KADAR GÜÇLÜ YAĞIŞ GÖRÜLDÜ

Yerel halk, uzun yıllardır ilk kez bu kadar güçlü bir su akışı gördüklerini belirtirken, çayın yeniden canlanmasının hem ekolojik denge hem de sosyal yaşam açısından önemli bir gelişme olduğunu ifade ediyor.