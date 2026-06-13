Gaziantep'te MHP'ye 300 kişilik katılım

Gaziantep’te siyasi hareketlilik dikkat çeken bir katılım töreniyle yeni bir boyut kazandı.

Çeşitli partilerden istifa eden yaklaşık 300 kişi, MHP Gaziantep İl Başkanlığı’nda düzenlenen programda partiye dahil oldu.

Törende katılımcılara rozetleri takılırken, teşkilat yöneticileri yeni üyeleri tebrik etti.

TEŞKİLATTA BİRLİK VE DAYANIŞMA VURGUSU

Programda konuşan parti yöneticileri, katılımların teşkilata güç kattığını belirterek, MHP’nin Gaziantep’teki örgütlenmesinin daha da genişlediğini ifade etti. Salonda sık sık birlik ve beraberlik mesajları verildi.

MHP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Sait Kılınç, Türkiye’nin siyasi geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, farklı kimliklerin bir arada yaşadığı bir toplumsal yapı vurgusu yaptı. Kılınç, Türkiye’nin daha güçlü bir geleceğe ilerlediğini belirterek teşkilatın bu süreçte aktif rol üstlendiğini söyledi.

“HERKESLE BİR VE BERABER OLACAĞIZ”

Kılınç konuşmasında, toplumun farklı kesimlerine vurgu yaparak birlik mesajı verdi. Türk, Kürt, Arap, Çerkes ayrımı yapmadan herkesin aynı çatı altında buluşması gerektiğini ifade eden Kılınç, toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Ayrıca Cumhur İttifakı’nın siyasi sürecine de değinen Kılınç, Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli liderliğinde Türkiye’nin daha güçlü bir yapıya ilerlediğini ifade etti.

YENİ ÜYELERE TEŞEKKÜR VE ROZET TÖRENİ

Törende konuşmasını sürdüren Kılınç, partiye katılan yeni üyelere teşekkür ederek, bu katılımın teşkilat çalışmalarına ivme kazandıracağını söyledi. İlçe teşkilatlarına ve emeği geçenlere de teşekkür eden Kılınç, birlik vurgusunu yineledi.

Programın sonunda yeni üyelere rozetleri takıldı ve toplu hatıra fotoğrafı çekildi. Katılım töreni, salonda çekilen fotoğraflarla sona erdi.