Gaziantep'te muhtar elektrik akımına kapılarak can verdi

Gaziantep'in Araban ilçesinde mahalleliyi yıkan haber...

Şerif Peri Mahallesi Muhtarı olan ve aynı zamanda tarımsal alanlardaki sulama sondajlarında elektrik işi yapan Tuncay Arslan, ilçeye bağlı kırsal Aşağı Karaviz Mahallesi’nde sondaj trafosunu onarmak istedi.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Arslan, tam bu sırada elektrik akımına kapıldı.

Muhtar Tuncay Arslan ağır yaralanırken 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, olay yerinde tamamlanan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili Araban İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı.